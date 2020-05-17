Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танцев со звездами", показала, как соблюдает спортивную форму на карантине
Как пишет Politeka.net, в своем профиле Инстаграм знаменитость, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, показала кадры тренировок с своим маленьких сыном. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На видео, она делает упражнения на разные группы мышц, в том числе качает пресс, стоит в планке, демонстрирует растяжку и садится на шпагат. Сын, за мамой исправно пытается повторять все движения.
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Видно, что Анне удается находится в отличной спортивной форме.
«Каково это, быть спортсменом на карантине ?) 🤸🏽», - подписала видео гимнастка.
Ранее Ризатдинова позировала лежа на кровати. Красотка была в черной шелковой ночнушке, подчеркнувшей ее красивую фигуру.
В частности, из-под ткани выпирали груди звезды. Тонкие бретельки смотрелись на плечах очень элегантно. Также можно заметить тонкую талию.
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