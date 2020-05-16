Известная украинская балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала странный соблазнительный образ
На фото Кухар показывает себя в кожаном топе из веревочек, а также джинсах. На голове у Екатерины была прическа, в котором можно увидеть перья. Образ красавица дополнила "боевым" раскрасом и перьями в руках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не оставили комментариев или лайков под фото. Все из-за того, что Кухар выбросила яркий образ в сторис Инстаграм, где подобных инструментов нет.
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Ранее мы сообщали, что Наталья Могилевская показала зажигательный танец Влада Ямы, Екатерины Кухар и 90-летнего Григория Чапкиса.
Звезда напомнила украинцам о таланте легендарного танцора, которому в феврале этого года исполнилось 90 лет. Так, Могилевская опубликовала в своем Инстаграм видео с выступлением членов жюри шоу «Танці з зірками».
На кадрах под зажигательную песню танцуют сначала члены жюри, среди которых Влад Яма и Екатерина Кухар.
Сообщалось, что известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар показала семейный ролик.
На ролике пара сначала несколько раз отжалась, после этого Екатерина легла на спину, а муж Александр принял стойку над ней и несколько раз поцеловал. В конце Кухар засмеялась и супруг закончил нежное упражнение.
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