38-летняя российская телеведущая Ксения Собчак ошеломила видео с самым любимым человеком

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстал ее трехлетний сын от первого брака с актером Максимом Виторганом Платон.

Белокурый малыш прыгал и пел песню "Калинка-малинка".

"Я должна сказать спасибо карантину за то, что уже два месяца я каждое утро провожу с моим самым главным мужчиной. Я всегда старалась каждый день выделять ему время до и после работы, но проводить дни и недели напролет-невообразимое счастье, а главное-совсем другое ощущение близости❤️", - поделилась сокровенным Ксения.

Мимишный ролик моментально собрал более полумиллиона просмотров и уйму комментариев. Примечательно, что многие отметили, как сильно мальчик похож на своего деда - известного политика, экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

"Иностранный акцент какой-то😂 малынка калынка 😜"

"Как он похож на вашего отца!👍👍👍😍"

"Прелестный ребёнок у вас 🙌🏻😍"

"На деда похож 👍"

"Повезло парню))"

"Ну со слухом у мальчика лучше,чем у мамы😍"

"Такое дитё, у вас, чудесное! Спокойный и смышленный! Значит все в семье хорошо!"

"Патриотичненько 😁"

"👍классный парень"

Ранее мы сообщали, Собчак засняла своего мужа, театрального режиссера Константина Богомолова за странным занятием. Тот срывал с дерева кору и клал себе в рот.

"Все-таки главная беда подмосковья -это короеды!", - подписала кадры звезда.

Пользователи тут же кинулись с сарказмом обсуждать безумие этой семейки: "Весна сводит с ума🤣"; "Богомолы вроде кору не едят🤣"; "Пересмотрела 3 раза, чтобы понять всю глубину этого видео";

"Похоже от коры потом классные глюки и новые сюжеты😂".

Напомним, что бесстыжая Собчак полностью разделась на камеру, фото взорвало сеть: "такой ее никто не видел".

Также Politeka писала, что Собчак внезапно высказалась о новой любовнице Виторгана: "Я на него смотрю и...".