Я должна сказать спасибо карантину за то,что уже два месяца я каждое утро провожу с моим самым главным мужчиной. Я всегда старалась каждый день выделять ему время до и после работы,но проводить дни и недели напролет-невообразимое счастье, а главное-совсем другое ощущение близости❤️