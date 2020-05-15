Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак записала забавное видео со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым

Ролик она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На видео Ксения гуляет по лесу и «нечаянно» встречает своего мужа, который стоит возле дерева и есть кору. Ведущая подходит к нему, а он, заметив жену, пытается на нее напасть.

«Все-таки главная беда подмосковья - это короеды!», - написала Собчак.

Это шуточное видео посмотрели более 545 тысяч раз. Однако оценили его не все. Одни начали смеяться над шуткой, а другие критиковать Собчак и ее мужа.

«Похоже от коры потом классные глюки и новые сюжеты», «Это единственный уникальный экземпляр, Ксения. Берегите», «Маньяк какой-то», «Белая горячка. Срочно запускайте свой традиционный алко стрим», «Короеды... Богомолы... Невзорова на них нет», «Когда закончились деньги на еду», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 38-летняя Ксения Собчак попала в скандал из-за того, что пошла в гости на 9 мая. Как стало ясно из ее соцсетей, она с мужем и сыном Платоном гостила у семьи Дмитрия Маликова. При этом раньше Собчак критиковала тех, кто нарушает карантин.

Напомним, что бесстыжая Собчак полностью разделась на камеру, фото взорвало сеть: "такой ее никто не видел".

Как сообщала Politeka, Собчак обнаружила российских военных на Донбассе: "Отвлекали внимание от крымской проблемы".

Также Politeka писала, что Собчак внезапно высказалась о новой любовнице Виторгана: "Я на него смотрю и...".