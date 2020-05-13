Ксения задумалась, что с ней было не так

Российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала новые отношения бывшего супруга, актера Максима Виторгана с девушкой, младшей его почти на 20 лет

Так, после четырех лет брака 38-летняя Собчак и 47-летний Виторган заявили о разводе. При этом их трехлетний сын Платон остался жить с матерью. Собчак успела снова выскочить замуж - за театрального режиссера Константина Богомолова. Ее бывший тоже не пасет задних и обзавелся новой подругой - актрисой Нино Нинидзе.

Недавно в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» во время беседы со звездой Comedy Woman Екатериной Варнавой всплыл вопрос о том, как Ксения относится к молодой пассии "экса". Телеведущая призналась, что "радуется" за него.

«Я на него смотрю и радуюсь. Что он в новых отношениях, у него там прекрасная красавица-девушка сейчас, он гораздо более инициативный», - заявила Собчак.

Она добавила, что их общие друзья подтверждают, что Виторган стал более инициативным, чем раньше. Собчак задумалась о том, почему в годы их совместной жизни роль двигателя досталась ей. Возможно, Ксения перенесла модель поведения и в новые отношения.

До этого звезда рассказывала о раздельном семейном бюджете с Богомоловым. Оказалось, что после свадьбы Собчак все еще старается быть финансово независимой.

«С Константином у нас раздельные бюджеты. У него есть свои деньги, он хорошо зарабатывает. У меня — свои. Но есть какие-то общие семейные траты. Например, можем что-то для дома купить. В какие-то дни Костя водит меня в ресторан, а я позже оплачиваю что-то другое», - признавалась Ксения, добавив, что ее устраивает такой подход к семейным тратам.

Как мы сообщали ранее, во время эфира с Варнавой Собчак рассказала, как Богомолов устроил ей разнос за голое фото другого мужчины в телефоне. Дело в том, что телеведущая получила от одного из воздыхателей снимок интимного характера, который до сих пор хранит.

"Мне прислали не так давно, когда карантин начался. До этого, я даже уже почувствовала... думаю, всем присылают "ч*ен", а мне не присылают. И тут мне прислали. Сейчас тебе покажу. Вдруг это один и тот же... Я сохранила, ну, когда мне еще пришлют?", - смеясь поделилась Ксения.

Напомним, Богомолов решил сбежать от Собчак и больно поплатился, видео расправы.

Как сообщала Politeka, Собчак напугала внешним видом на ночь глядя, Богомолову не позавидуешь.

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