38-річна російська телеведуча Ксенія Собчак приголомшила відео з найбільш коханою людиною

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постав її трирічний син від першого шлюбу з актором Максимом Віторганом Платон.

Білявий малюк стрибав і співав пісню "Калинка-малинка".

"Я повинна сказати спасибі карантину за те, що вже два місяці я щоранку проводжу з моїм найголовнішим чоловіком. Я завжди намагалася щодня виділяти йому час до і після роботи, але проводити дні та тижні безперервно-неймовірне щастя, а головне-зовсім інше відчуття близькості❤️", - поділилася сокровенним Ксенія.

Мімішний ролик вмить зібрав понад півмільйона переглядів і безліч коментарів. Примітно, що багато хто відзначив, як сильно хлопчик схожий на свого діда - відомого політика, екс-мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака.

"Іноземний акцент якийсь😂 малинка калинка 😜"

"Як він схожий на вашого батька!👍👍👍😍"

"Чарівна дитина у вас 🙌🏻😍"

"схожий на діда 👍"

"Пощастило хлопцю))"

"Ну зі слухом у хлопчика краще,ніж у мами😍"

"Таке дитя, у вас, чудове! Спокійне і розумне! Значить все в родині добре!"

"Патріотичненько 😁"

"👍класний хлопець"

Раніше ми повідомляли, Собчак зняла свого чоловіка, театрального режисера Костянтина Богомолова за дивним заняттям. Той зривав з дерева кору і клав собі до рота.

"Все-таки головна біда підмосков'я -це короїди!", - підписала кадри зірка.

Користувачі тут же кинулися із сарказмом обговорювати божевілля цієї сімейки: "Весна зводить з розуму🤣"; "Богомоли начебто кору не їдять🤣"; "Переглянула 3 рази, щоб зрозуміти всю глибину цього відео";

"Схоже від кори потім класні глюки і нові сюжети😂".

Нагадаємо, що безсоромна Собчак повністю роздяглася на камеру, фото підірвало мережу: "такий її ніхто не бачив".

Також Politeka писала, що Собчак раптово висловилася про нову коханку Віторгана: "Я на нього дивлюся і...".