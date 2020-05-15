38-річна російська телеведуча Ксенія Собчак приголомшила відео з найбільш коханою людиною
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постав її трирічний син від першого шлюбу з актором Максимом Віторганом Платон.
Білявий малюк стрибав і співав пісню "Калинка-малинка".
"Я повинна сказати спасибі карантину за те, що вже два місяці я щоранку проводжу з моїм найголовнішим чоловіком. Я завжди намагалася щодня виділяти йому час до і після роботи, але проводити дні та тижні безперервно-неймовірне щастя, а головне-зовсім інше відчуття близькості❤️", - поділилася сокровенним Ксенія.
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Мімішний ролик вмить зібрав понад півмільйона переглядів і безліч коментарів. Примітно, що багато хто відзначив, як сильно хлопчик схожий на свого діда - відомого політика, екс-мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака.
"Іноземний акцент якийсь😂 малинка калинка 😜"
"Як він схожий на вашого батька!👍👍👍😍"
"Чарівна дитина у вас 🙌🏻😍"
"схожий на діда 👍"
"Пощастило хлопцю))"
"Ну зі слухом у хлопчика краще,ніж у мами😍"
"Таке дитя, у вас, чудове! Спокійне і розумне! Значить все в родині добре!"
"Патріотичненько 😁"
"👍класний хлопець"
Раніше ми повідомляли, Собчак зняла свого чоловіка, театрального режисера Костянтина Богомолова за дивним заняттям. Той зривав з дерева кору і клав собі до рота.
"Все-таки головна біда підмосков'я -це короїди!", - підписала кадри зірка.
Користувачі тут же кинулися із сарказмом обговорювати божевілля цієї сімейки: "Весна зводить з розуму🤣"; "Богомоли начебто кору не їдять🤣"; "Переглянула 3 рази, щоб зрозуміти всю глибину цього відео";
"Схоже від кори потім класні глюки і нові сюжети😂".
Нагадаємо, що безсоромна Собчак повністю роздяглася на камеру, фото підірвало мережу: "такий її ніхто не бачив".
Також Politeka писала, що Собчак раптово висловилася про нову коханку Віторгана: "Я на нього дивлюся і...".