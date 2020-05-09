В сети показали необычное и довольно соблазнительное фото известной телеведущей Ксении Собчак

Снимок 11-летней давности сделал достоянием общественности российский фотограф Саша Гусов. Он разместил его на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

На черно-белом фото Ксения позирует без одежды, лишь прикрывшись руками.

"Красавица Ксения Собчак, Москва, 2009 год", – написал Гусов.

Пользователи сети не остались равнодушными и стали комментировать увиденное, отметив, что первый раз видят Ксению в таком нежном образе.

"Кажется, так Ксению никто не фотографировал", "Она невероятная у вас получилась", "Первый раз вижу Ксению в таком нежном образе", "Глаз художника всегда наполнен любовью. Думаю, это самое лучшее фото Собчак", – пишут в сети..

Отметим, что это одно из немногих фото с Собчак, где абсолютное большинство за позитивными комментариями.

Ранее мы сообщали, Собчак потрясла домашним фото - на котором прекрасно все: и пятая точка Ксении и ее муж, режиссер Константин Богомолов, с бутылкой на заднем плане.

Так, звезда решила похвастаться лосинами, вернее, тем, как в них выглядят ее "булочки". Собчак расположилась напротив зеркала и "заселфила" самое, по ее мнению, аппетитное место. При этом пользователей насмешило появление в кадре ее мужа, который "спрятался" за бутылкой.

«Пусть ж*па будет такой как на фото 🙏🙏», «Там Богомолов на заднем плане за бутылкой вина очень взгрустнул. То ли от вируса, то ли от ж*пы», «А на переднем плане последствия бутылки на заднем плане 😉😂», - не удержались фолловеры.

Напомним, Богомолов решил сбежать от Собчак и больно поплатился, видео расправы.

Как сообщала Politeka, Собчак напугала внешним видом на ночь глядя, Богомолову не позавидуешь.

Также Politeka писала, что мама Собчак грандиозно унизила Богомолова: "Вы пьяные!".