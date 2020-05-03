Известная модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, продемонстрировала на себе короткое платье

Модель предстала в голубом облегающем наряде, который эффектно подчеркнул ее прелести, пишет Politeka.net.

Омович предстала возле машины, всячески изгибаясь ради представления наряда на себе.

Звезда была в коротком платье-майке, которое едва прикрывало самое интимное. Декольте было на завязочках, что придавало пикантности образу. Грудь едва удерживала тугая ткань.

Завершили образ модели различные украшения.

За 16 часов пост собрал почти 6000 лайков и много комментариев.

"Блистательно", "Влюбляете в себя", "Нереально круто", "Горячо 💙💙", "Фасон нереальный 💙💙💙", "Кайфово❤️", "Обалдеть просто 💎💎💎", "Головокружительная💗💗💗💗💗💗💗", "Восхитительно ❤️❤️❤️😍😍😍🔥🔥🔥", "Идеально", "Очень красиво❤️нежно❤️цвет 💣💣💣", "Бомбезно 🔥", "Все ваши фотосессии просто волшебны! 🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович представила в своем Инстаграм видео, которое начинается с того, что она стоит в футболке и шортиках.

Далее стиль украинской Кардашьян меняется. Звезда предстает в разных соблазнительных комплектах белья. Лифчики едва удерживают прелести, а маленькие трусики дают возможность рассмотреть упругие ягодицы.

Ранее сообщалось, что Алена Омович сразила поклонников наповал новым откровенным снимком. На них Омович позировала в ярко-желтом купальнике-бикини, который едва прикрывает ее интимные места.

Модель стояла вполоборота, демонстрируя на камеру свои подтянутые ягодицы.

Напомним, украинская Кардашьян впервые показала лицо после новой операции.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян восхитила безупречными формами в невидимом белье.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян без белья выставила всю красоту напоказ.