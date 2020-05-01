Известная модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала себя в соблазнительных образах

Звезда часто без стеснения хвастается аппетитными прелестями в белье и данный случай не оказался исключением, пишет Politeka.net.

Красотка представила в своем Инстаграм видео, которое начинается с того, что она стоит в футболке и шортиках. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Далее стиль украинской Кардашьян меняется. Звезда предстает в разных соблазнительных комплектах белья. Лифчики едва удерживают прелести, а маленькие трусики дают возможность рассмотреть упругие ягодицы.

Красотка вертится перед камерой и выглядит очень горячо.

"Девушки, Вы на карантине больше как на 1 образе? Или как на 2/3/4?😂👋🏻 А ну признавайтесь... P.S. Я поправилась на карантине поэтому смотрим на белье, а не на меня 😂", - подписала видео модель.

За час пост собрал почти 30 тысяч просмотров и много комментариев.

"Очень красиво 😍 как можно не любить смотреть на красивое женское тело 🔥", "Вы мне нравитесь больше когда одеты .В первом лучше всего 🙌😄", "Когда улыбается намного мощнее чем губы эти пучит", "Как по мне,так первый образ куда сексуальней и тебе очень идёт😍👑", "Ну,не особо заметно,что поправилась, может только чуть в ножках) красивая же 😍", "😍вау, сочно", "О Боже какая милая в пижамке 😍🙈", "Красивая, красивая! 👏", "Красиво так 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович присела на корточки в кроссовках, прозрачных колготах, джинсовой юбке и белой блузке, которая еле вместила сочные формы модели.

Модель смотрела в камеру, а образ дополнила чокером и распущенными волосами.

Напомним, украинская Кардашьян показала внушительные формы в крохотном белье

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