Відома модель Олена Омович, яку прозвали українською Кардашьян, продемонструвала на собі коротке плаття

Модель з'явилася в блакитному облягаючому одязі, який ефектно підкреслив її принади, пише Politeka.net.

Омович постала біля машини, всіляко вигинаючись заради подання наряду на собі.

Зірка була в короткій сукні-майці, яка ледве прикривала найінтимніше. Декольте було на зав'язочках, що додавало пікантності образу. Груди ледь утримувала туга тканина.

Завершили образ моделі різні прикраси.

За 16 годин пост зібрав майже 6000 лайків та багато коментарів.

"Блискуче", "Влюбляете у себе", "Нереально круто", "Гаряче 💙💙", "Фасон нереальний 💙💙💙", "Кайфово❤️", "Отетеріти просто 💎💎💎", "запаморочлива 💗💗💗💗💗💗💗", "Чудово ❤️❤️❤️😍😍😍🔥🔥🔥", "Ідеально", "Дуже красиво❤️ніжно❤️колір 💣💣💣", "Бомбезно 🔥", "Всі ваші фотосесії просто чарівні! 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович представила в своєму Instagram відео, яке починається з того, що вона стоїть у футболці і шортиках.

Далі стиль української Кардашьян змінюється. Зірка постає в різних спокусливих комплектах білизни. Ліфчики ледь утримують принади, а маленькі трусики дають можливість розглянути пружні сідниці.

Раніше повідомлялося, що Олена Омович вразила шанувальників наповал відвертим знімком. На них Омович позувала в яскраво-жовтому купальнику-бікіні, який ледь прикриває її інтимні місця.

Модель стояла впівоберта, демонструючи на камеру свої підтягнуті сідниці.

Нагадаємо, українська Кардашьян вперше показала обличчя після нової операції.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян захопила бездоганними формами в невидимому білизна.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян без білизни виставила всю красу напоказ.