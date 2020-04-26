Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала роскошную фигуру на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Омович позирует на балконе во время отдыха за границей. Ее пышные формы, как можно заметить, прикрывает лишь крохотное белье. При этом сама звезда активно крутиться на камеру, демонстрируя, чем ее наградила природа.

Уточним, что сами кадры Омович никак не подписала, а поскольку выбросила их в Сторис, ее поклонники остались без возможности что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, украинская модель Алена Омович поделилась откровенным снимком, сделанным до пластики груди.

Популярная инста-дива, известная в сети как «украинская Кардашьян», постоянно публикует в своем Инстаграм кадры из откровенных фотосессий, на которых она не стесняется демонстрировать свое тело. При этом модель не скрывает, что сделала немало пластических операций, в том числе и на груди. В разделе Сториз Омович решила похвастаться своим «природным богатством».

Так, девушка опубликовала архивный снимок, сделанный еще до увеличения груди. На нем она позирует в тонком топе, под который она не стала надевать лифчик. При этом внизу на модели одни трусы. По этой фотографии можно понять, как выглядела грудь модели до хирургических манипуляций.

«Сколько фотке лет. Своя грудь тут», - подписала снимок Омович.

Напомним, украинская Кардашьян в облегающем белье засветила лишнее.

Как сообщала Politeka, раздетая украинская Кардашьян бесстыдно посветила пятой точкой перед любовником.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян показала свое достоинство в божественном декольте.