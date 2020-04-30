Известная модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала свои красоты в необычном ракурсе

На фото Алена присела на корточки в кроссовках, прозрачных колготах, джинсовой юбке и белой блузке, которая еле вместила сочные формы момдели. Омович смотрела в камеру, а образ дополнила чокером и распущенными волосами. Фото получилось соблазнительным и даже дерзким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под фото. Все из-за того, что Омович опубликовала снимок в сторис Инстаграма, где таких функций нет.

Ранее мы сообщали, что модель Алена Омович рассказала по чему соскучилась.

На фото красотка предстала в нижнем белье, которое казалось прозрачным, и с красивым фиолетовым кружевом.

На тонкой талии звезды находится пояс для чулков, а под ним крохотные трусики.

Сверху модель надела черный пиджак. Образ Омович дополнили красивые и массивные украшения.

Красотка распустила волосы и сделала яркий макияж с акцентом на пухлые, и будто бархатные, губы.

Сообщалось, что украинская модель Алена Омович похвасталась необычными развлечениями со своим возлюбленным.

В этот раз скандальная знаменитость решила порадовать аудиторию двумя необычными роликами, на которых показала всю себя перед своим возлюбленным в одном кружевном белье. Причем не обошлось без курьезных моментов.

Напомним, украинская Кардашьян показала внушительные формы в крохотном белье

А еще Politeka писала, что неугомонная украинская Кардашьян без стыда раздвинула ноги и показала, что у нее под платьем

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян откинула одеяло и показала самые сладкие места



