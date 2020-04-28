Американская фитнес-модель Николь Амато всегда выглядит блистательно

В этот раз звезда решила не отставать и опубликовала горячее сториз в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Николь Амато предстала в тесном черном топе, который подчеркнул ее прелести. Грудь в наряде смотрелась довольно соблазнительно.

Звезда провела камерой рядом с телом и показала упругие ягодицы в черных трусиках-бикини: "Идеальные батоны".

Волосы при этом были распущены, а на губах можно заметить сочный блеск розового оттенка. Красотка приоткрыла губы и придала образу еще большего соблазна.

Упругое тело и привлекательная грудь - сделали селфи невероятным. Насмотреться красоткой невозможно.

Хотя кадры и были обнародованы в сториз, все же можно с уверенностью сказать, что они собрали бы тысячи лайков, как и предыдущие посты Амато.

Стоит отметить, что сейчас на страницу модели подписаны 607 тысяч пользователей сети.

Напомним, Николь Амато вместе подругой позировала на пляже в мини-бикини, которые подчеркнули их аппетитные формы.

Модели сделали упражнения, параллено показывая роскошные тела. Упругие груди и ягодицы. Можно только удивляться, как крохотный купальник удерживал большие прелести.

За 15 часов пост собрал почти 90 тысяч лайков и много комментариев.

Ранее сообщалось, что Николь Амато опубликовала фото в сториз, на которых позировала в синем крохотном бикини. Тонкие треугольники едва прикрывали сочные прелести, а маленькие бретельки натянулись на груди.

Также Николь похвасталась формами в крохотных плавках. Она приподняла ножку, чтобы показать нереальные рельефы.

На одном из снимков Амато предстала в маске.

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