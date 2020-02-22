Знаменитая американская фитнес-модель Николь Амато время от времени балует своих фанатов откровенными фото и видео
Так, звезда недавно опубликовала кадры со своего отдыха на пляже, пишет Рoliteka.net.
Красотка позировала лежа, показав свое идеальное тело в крохотном бикини черно-белого цвета.
Николь лишь немного зацепила часть своего лица, а именно - пухлые губы и аккуратный носик. Также можно заметить, что Николь загоряет в очках.
Далее она провела камеру, показав свою упругое тело: стальной пресс и пышные груди. От аппетитных форм нельзя оторваться. Также звезда успела продемонстрировать пышные бедра, на которых держались малюсенькие плавки.
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В конце Николь продемонстрировала волны вдали.
За 16 часов видео Амато собрало более 100 тысяч просмотров и много комментариев.
Пользователи сети написали, что она их самая любимая модель навсегда, а также что Николь выглядит великолепно.
"Пляжные дни - самые лучшие, и ты невероятно ошеломляешь, богиня", - написал один из пользователей сети.
Напомним, месяц назад Николь Амато решила принять участие в конкурсе бодиарта перед Супербоулом.
Модель похвасталась своим достаточно откровенным рисунком, сразив наповал поклонников. Николь представила свое интимное место в виде мяча для американского футбола со шнуровкой в самом низу.
"Как вы думаете, меня выберут? Я слышала, что будет конкурс красоты на лучшей вечеринке перед Super Bowl Sunday", - подписала фото красотка.
Ранее мы писали, что Николь Амато родилась и выросла на Гавайях, но сейчас постоянно живет в Майами и Нью-Йорке.
Девушка занимается балетом и йогой. Также она соблюдает диету.
Красотку заметили модельные агентства, с одним из них она заключила контракт. Название компании "Ford Agency". Теперь фитнес-модель берет участие в европейских съемках.
Недавно красотка опубликовала пост, на фото которого предстала во время занятия спортом. Амато встала на колени в спортивном обтягивающем костюме и похвасталась упругим телом, в частности пятой точкой. Николь дерзки посмотрела в камеру и заворожила красотой.
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