Американская фитнес-модель Николь Амато порадовала поклонников фото в бикини

Красотка часто демонстрирует роскошные формы в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net. На одних из последних фото артистка похвасталась фигурой в блестящем бикини.

Модель позировала, стоя по колено в воде бассейна.

Сверкающий купальник подчеркнул безупречные формы знаменитости: пышные груди и бедра.

Звезда также продемонстрировала свою тонкую талию и стальной пресс.

Амато позировала вполоборота к фотографу, посмотрев своими красивыми глазами в камеру.

Тело Николь блестело, а волосы опускались по спине.

За 11 часов пост собрал почти 20 тысяч лайков и много комментариев.

На втором фото модель предстала, сидя на краюшке бассейна. Она выставила пятую точку в бикини, выгнулась и закинула голову назад.

На ней были видны различные украшения. К тому же на лице кроме бровей выделялись пышные ресницы.

За два дня пост собрал почти 13 тысяч лайков.

Пользователи сети писали комплименты, говоря, что Амато выглядит отлично.

Напомним, недавно Николь Амато прикрылась плащевой тканью разных цветов. Из-под покрывала проглядывалось обнаженное тело звезды. Амато будто обняла ткань ногами, в то же время раскинув их по сторонам.

Звезда вытащила руки, положив одну из них на груди, а второй - прикоснулась к лицу.

Модель посмотрела в камеру и улыбнулась.

Ранее мы писали, что Николь Амато позировала в бикини черно-белого цвета.

Николь лишь немного зацепила часть своего лица камерой, а именно - пухлые губы и аккуратный носик.

Далее она провела камеру, показав свою упругое тело: стальной пресс и пышные груди.

Звезда успела и продемонстрировать пышные бедра, на которых держались малюсенькие плавки.

Ранее мы писали, что Николь Амато поразила откровенным рисунком, сразив наповал своих поклонников.

Модель представила свое интимное место в виде мяча для американского футбола со шнуровкой в самом низу.

Отметим, звезда была абсолютно голой, ее тело лишь покрыто краской, а интимные места прикрывает тоненький шнурок.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

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