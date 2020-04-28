Американська фітнес-модель Ніколь Амато завжди виглядає блискуче
Цього разу зірка вирішила не відставати і опублікувала гаряче сториз в Instagram, пише Рoliteka.net.
Ніколь Амато постала в тісному чорному топі, який підкреслив її принади. Груди у вбранні виглядали досить спокусливо.
Зірка провела камерою поряд з тілом і показала пружні сідниці в чорних трусиках-бікіні: "Ідеальні батони".
Волосся при цьому було розпущене, а на губах можна помітити соковитий блиск рожевого відтінку. Красуня прочинила губи і додала образу ще більшої спокуси.
Масовий бунт під вікнами Зеленського рушив далі, все у вогні: нові кадри подій
Нова коханка Остапчука показала топ гарячих фото в крихітних бікіні: "Яка ж вона..."
Задубіла Валюха зі "Сватів" вразила зовнішнім виглядом: "Очі наповнені сльозами..."
Безсоромна Бузова дала жару в одних трусах і нарвалася на критику: "Що за хобот ззаду?"
Пружне тіло і привабливі груди - зробили селфі неймовірним. Надивитися красунею неможливо.
Хоча кадри і були оприлюднені у сториз, все ж можна з упевненістю сказати, що вони зібрали тисячі лайків, як і попередні пости Амато.
Варто відзначити, що зараз на сторінку моделі підписані 607 тисяч користувачів мережі.
Нагадаємо, Ніколь Амато разом подругою позувала на пляжі в міні-бікіні, які підкреслили їх апетитні форми.
Моделі зробили вправи, параллено показуючи розкішні тіла. Пружні груди і сідниці. Можна тільки дивуватися, як крихітний купальник утримував великі принади.
За 15 годин пост зібрав майже 90 тисяч лайків та багато коментарів.
Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато опублікувала фото в сториз, на яких позувала в синьому крихітному бікіні. Тонкі трикутники ледь прикривали соковиті принади, а маленькі бретельки на грудях натяглися.
Також Ніколь похвалилася формами в крихітних плавках. Вона підняла ніжку, щоб показати нереальні рельєфи.
На одному зі знімків Амато постала в масці.
Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця
Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла: "Чудово"
Також Politeka писала про те, що знаменита фітнес-модель звела з розуму рельєфами в блискучому бікіні: "Ідеал"