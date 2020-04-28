Американська фітнес-модель Ніколь Амато завжди виглядає блискуче

Цього разу зірка вирішила не відставати і опублікувала гаряче сториз в Instagram, пише Рoliteka.net.

Ніколь Амато постала в тісному чорному топі, який підкреслив її принади. Груди у вбранні виглядали досить спокусливо.

Зірка провела камерою поряд з тілом і показала пружні сідниці в чорних трусиках-бікіні: "Ідеальні батони".

Волосся при цьому було розпущене, а на губах можна помітити соковитий блиск рожевого відтінку. Красуня прочинила губи і додала образу ще більшої спокуси.

Пружне тіло і привабливі груди - зробили селфі неймовірним. Надивитися красунею неможливо.

Хоча кадри і були оприлюднені у сториз, все ж можна з упевненістю сказати, що вони зібрали тисячі лайків, як і попередні пости Амато.

Варто відзначити, що зараз на сторінку моделі підписані 607 тисяч користувачів мережі.

Нагадаємо, Ніколь Амато разом подругою позувала на пляжі в міні-бікіні, які підкреслили їх апетитні форми.

Моделі зробили вправи, параллено показуючи розкішні тіла. Пружні груди і сідниці. Можна тільки дивуватися, як крихітний купальник утримував великі принади.

За 15 годин пост зібрав майже 90 тисяч лайків та багато коментарів.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато опублікувала фото в сториз, на яких позувала в синьому крихітному бікіні. Тонкі трикутники ледь прикривали соковиті принади, а маленькі бретельки на грудях натяглися.

Також Ніколь похвалилася формами в крихітних плавках. Вона підняла ніжку, щоб показати нереальні рельєфи.

На одному зі знімків Амато постала в масці.

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