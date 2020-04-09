Американская фитнес-модель Николь Амато опубликовала несколько сториз в очень привлекательном образе
Звезда активно занимается спортом и часто публикует фото и видео тренировок, к тому же Амато радует поклонников своими изгибами, пишет Рoliteka.net.
На нескольких Сторизах Амато позирует в сером топе и черных лосинах. Спортивная форма идеально подчеркивает прелести модели. Тонкая талия, стальной пресс и подкаченные ножки видны невооруженным взглядом. Модель просто несравненная.
При этом Николь на некоторых кадрах предстает в маске, ведь сейчас во многих странах введен карантин, в связи с распространившимся китайским вирусом.
Американская знаменитость представила фанатам то, как едет на тренеровку, а позже появляется в спортивном зале. На руке звезды - фитнес-браслет.
Не живет дома: выяснилась тревожная причина «заплаканности» Елены Зеленской
Страстная Эби Рэтчфорд разделась ради эффектного фото в постели: "Вот это фигура!"
Чемпионка мира без капли стыда показала шикарное тело: возраст формам не помеха
Комаровский раскрыл, почему в Украине нет повального мора: «Эпидемия сильнее там, где...»
Стоит отметить, что у Николь красивые длинные ресницы, а также пухлые губы, которые, вероятно, совершенно не натуральные.
Поскольку видео были обнародованы в сториз, пользователи сети не смогли их прокомментировать открыто.
Напомним, Николь Амато позировала в тугом топе, который выделил ее пышные груди и обтянувших ее накаченные ножки лосинах. А на голову она надела кепку.
На кадрах звезда, как дурачилась с тренером, так и активно занималась, надев на руки боксерские перчатки. Красотка старалась увернуться от ударов, а также нападала сама.
У обоих было игривое настроение, они не только тренировались, но и находили место для юмора.
Ранее сообщалось, что Николь Амато показала крупным планом свое лицо с фильтром в виде цветочка за ушком, а позже модель наклонила камеру и похвасталась пышной грудью.
На Амато был необычный лифчик, который имел не только застежку в привычном месте, но и на шее звезды, благодаря длинной лямке.
Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места
Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу: "Великолепно"
Также Politeka писала о том, что знаменитая фитнес-модель свела с ума рельефами в блестящем бикини: "Идеал"