Американская фитнес-модель Николь Амато опубликовала несколько сториз в очень привлекательном образе

Звезда активно занимается спортом и часто публикует фото и видео тренировок, к тому же Амато радует поклонников своими изгибами, пишет Рoliteka.net.

На нескольких Сторизах Амато позирует в сером топе и черных лосинах. Спортивная форма идеально подчеркивает прелести модели. Тонкая талия, стальной пресс и подкаченные ножки видны невооруженным взглядом. Модель просто несравненная.

При этом Николь на некоторых кадрах предстает в маске, ведь сейчас во многих странах введен карантин, в связи с распространившимся китайским вирусом.

Американская знаменитость представила фанатам то, как едет на тренеровку, а позже появляется в спортивном зале. На руке звезды - фитнес-браслет.

Стоит отметить, что у Николь красивые длинные ресницы, а также пухлые губы, которые, вероятно, совершенно не натуральные.

Поскольку видео были обнародованы в сториз, пользователи сети не смогли их прокомментировать открыто.

Напомним, Николь Амато позировала в тугом топе, который выделил ее пышные груди и обтянувших ее накаченные ножки лосинах. А на голову она надела кепку.

На кадрах звезда, как дурачилась с тренером, так и активно занималась, надев на руки боксерские перчатки. Красотка старалась увернуться от ударов, а также нападала сама.

У обоих было игривое настроение, они не только тренировались, но и находили место для юмора.

Ранее сообщалось, что Николь Амато показала крупным планом свое лицо с фильтром в виде цветочка за ушком, а позже модель наклонила камеру и похвасталась пышной грудью.

На Амато был необычный лифчик, который имел не только застежку в привычном месте, но и на шее звезды, благодаря длинной лямке.

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