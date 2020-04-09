Американська фітнес-модель Ніколь Амато опублікувала кілька сториз в дуже привабливому образі

Зірка активно займається спортом і часто публікує фото і відео тренувань, до того ж Амато радує шанувальників своїми вигинами, пише Рoliteka.net.

На декількох Сторизах Амато позує в сірому топі і чорних лосинах. Спортивна форма ідеально підкреслює принади модели. Тонка талія, сталевий прес і підкачені ніжки видно неозброєним поглядом. Модель просто незрівнянна.

При цьому Ніколь на деяких кадрах постає в масці, адже зараз у багатьох країнах введений карантин, у зв'язку з поширенням китайського вірусу.

Американська знаменитість представила фанатам те, як їде на тренування, а пізніше з'являється в спортивному залі. На руці зірки - фітнес-браслет.

Варто відзначити, що у Ніколь гарні довгі вії, а також пухкі губи, які, ймовірно, зовсім не натуральні.

Оскільки відео було оприлюднено в сториз, користувачі мережі не змогли його прокоментувати відкрито.

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала в тугому топі, який виділив її пишні груди і обтянувших її накачані ніжки лосинах. А на голову вона одягла кепку.

На кадрах зірка, як пустувала з тренером, так і активно займалася, надівши на руки боксерські рукавички. Красуня намагалася ухилитися від ударів, а також сама нападала.

У обох був грайливий настрій, вони не тільки тренувалися, але і знаходили місце для гумору.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато крупним планом показала своє обличчя з фільтром у вигляді квіточки за вушком, а пізніше модель нахилила камеру і похвалилася пишними грудьми.

На Амато був незвичний ліфчик, який мав не тільки застібку у звичному місці, але і на шиї зірки, завдяки довгій лямці.

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