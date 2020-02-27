"Не жизнь, а один сплошной праздник"

39-летняя российская певица Анна Семенович обескуражила поклонников, показав как купается в бассейне в минус 15

Как передает Politeka.net, артистка поделилась роликом в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Аня рассказала, что вместе с подругами прыгнула в самолет в Москве и через часов восемь очутилась на Камчатке. Звезда сразу же устроила незабываемое развлечение. Девушки разделись и, несмотря на глубокую ночь, полезли в бассейн с горячей водой, релаксируя и наслаждаясь окружающей природой. Тишину разбавлял только громкий смех Анны, за который, к слову, ее немного "разнесли" в комментариях.

"Нам только дай посмеяться 🤪😂 Вот так мы проводим вечер на Камчатке, это просто кайф🤪 На улице -15, а природная горячая вода +40 , завтра нас и вас ждёт экскурсия на Вулкан, смотрите сторис 😘 А нам пора спать у нас уже полночь 🕛 но вот как заснуть, когда в Москве ещё обед 😅", - подписала видео Семенович.

Поклонники рассыпались в комплиментах, а некоторые даже стали напрашиваться, чтобы Аня взяла их как-нибудь с собой.

"Афигеть как круто!!! Огнище 🔥, тело после таких процедур воскрешается просто)"

"Я на Камчатке сейчас , где там -15 не обманывайте людей ,а сегодня вообще плюс был )"

"Хорошо живут на Камчатке!👍"

"Аня как водичка? ❤️"

"Анна, возьмите меня с собой в следующий раз! 😉"

"Какие сладкие девочки завидую"

"С лёгким паром❤️"

"Что за смех? Ужас"

"Смех🔥🔥🔥😄"

"Боритесь со смехом!"

"У вас не жизнь, а один сплошной праздник, завидую не молча"

Ранее мы сообщали, Семенович жарко поздравила российских мужчин с 23 февраля, Днем защитника Отечества. Девушка выставила в "сториз" фото с неимоверно откровенным декольте - а что еще нужно фанатам, как не полюбоваться на Анину главную гордость - роскошный бюст?

Напомним, что Анна Семенович полностью разделась и поразила влажными кадрами прямо в ванной: "Вот это вид!".

А еще Politeka писала, что пышногрудая Семенович посветила своими шарами в экстремальном декольте: мечта любого мужчины.

Также Politeka сообщала, что обиженная Анна Семенович отреагировала на тройной подбородок и пузо: "Конечно, не 18 лет, но...".