Нам только дай посмеяться 🤪😂 Вот так мы проводим вечер на Камчатке, это просто кайф🤪 На улице -15, а природная горячая вода +40 , завтра нас и вас ждёт экскурсия на Вулкан, смотрите сторис 😘 А нам пора спать у нас уже полночь 🕛 но вот как заснуть, когда в Москве ещё обед 😅 @lisa_dobryakova @laceyoo @rich_sax @vitalynikitin #камчатка #гастроли #нашажизнь #анясеменович