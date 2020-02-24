Российская певица Анна Семенович нарядилась в платье с откровенным вырезом и засветила лишнее

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Семенович поздравляет мужчин с «их праздником» во время застолья в кафе. После этого она переводит камеру на свою подругу, которая говорит: «Буду наказывать» и держит в руках ремень.

Однако, поскольку кадры Семенович опубликовала в Сторис, ее поклонники не смогли сказать свое мнение о наряде кумира, хотя сама звезда пыталась прикрыть грудь рукой.

Ранее мы писали, что российская певица Анна Семенович порадовала поклонников новым постом в Инстаграм.

Звезда предстала в сером немного свободном свитерке, из-под которого выглядывало нечто похожее на майку.

Даже такой, казалось бы, скромный наряд не смог скрыть пышную грудь артистки. Волосы звезда распустила, она наклонила голову и улыбнулась.

Звезда заправила рукава, выставив напоказ несколько браслетов на обеих руках. Анна держала сливки в банке, которыми поливала кексы и немного обмазала руку.

Судя по локации, звезда позировала на кухне, сидя на стуле. Светлую комнату дополняют яркие акценты: цветы, фрукты и бокал, вероятно, с шампанским.

В посте Семенович поинтересовалась у подписчиц, готовят ли они вкусняшки.

"Я сегодня затеяла рыбный пирог (покажу вам его в сторис) он диетический, очень тонкий и полезный! Я беру готовое тесто, но без дрожжей, два вида рыбы, желательно красную и белую, шпинат и мой секрет, это немного натертого сыра для вкуса", - поделилась тонкосняти звезда.

Напомним, что Анна Семенович полностью разделась и поразила влажными кадрами прямо в ванной: "Вот это вид!".

А еще Politeka писала, что пышногрудая Семенович посветила своими шарами в экстремальном декольте: мечта любого мужчины.

Также Politeka сообщала, что обиженная Анна Семенович отреагировала на тройной подбородок и пузо: "Конечно, не 18 лет, но...".