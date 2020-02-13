Известная российская певица и актриса Анна Семенович порадовала поклонников «мокрыми» снимками
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram страницу.
Так, звезда позирует в ванной с маской на лице. Кроме того, она добавила себе фильтр, который сделал из нее зайца.
«Ну и конечно, соленая ванна и маска на мордашку», - говорится в сообщении.
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Обратим внимание, что помимо этого всего, Семенович пытается заигрывать на камеру, демонстрируя язык. Однако ее поклонники остались безмолвны – кадрами звезда поделилась у себя в Storeis.
Ранее мы писали, что певица Анна Семенович похвасталась роскошной фигурой. Красотка активно ведет страничку в Инстаграм, где публикует свои яркие фото. Несколько часов назад артистка порадовала поклонников новым снимком в соблазнительном образе.
Красотка предстала в длинном закрытом платье с рукавами. Хоть наряд и был довольно скромным, он все же не смог скрыть пышную грудь девушки и тонкую талию.
Также Семенович сама придала образу некой "перчинки" - она приподняла платье и оголила ровную ножку. Девушка встала в пикантную позу, прислонившись к дивану.
Анна подняла руки над головой, на которой была соломенная шляпка. Она улыбнулась и опустила голову.
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