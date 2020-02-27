39-річна російська співачка Анна Семенович здивувала шанувальників, показавши як купається в басейні в мінус 15

Як передає Politeka.net, артистка поділилася роликом у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися, проскрольте вниз). Аня розповіла, що разом з подругами стрибнула в літак в Москві і через вісім годин опинилася на Камчатці. Зірка відразу ж влаштувала незабутню розвагу. Дівчата роздяглися і, незважаючи на глибоку ніч, полізли в басейн з гарячою водою, релаксуючи та насолоджуючись навколишньою природою. Тишу розбавляв тільки гучний сміх Анни, за який, до речі, її трохи "рознесли" в коментарях.

"Нам тільки дай посміятися 🤪😂 Ось так ми проводимо вечір на Камчатці, це просто кайф🤪 На вулиці -15, а природна гаряча вода +40 , завтра нас і вас чекає екскурсія на Вулкан, дивіться сторіс 😘 А нам пора спати у нас вже опівночі 🕛 але ось як заснути, коли в Москві ще обід 😅", - підписала відео Семенович.

Шанувальники розсипалися в компліментах, а деякі навіть стали напрошуватися, щоб Аня взяла їх із собою.

"Афигєть як круто!!! Вогнище 🔥, тіло після таких процедур воскресає просто)"

"Я на Камчатці зараз , де там -15 не обманюйте людей ,а сьогодні взагалі плюс був )"

"Добре живуть на Камчатці!👍"

"Аня як водичка? ❤️"

"Ганна, візьміть мене з собою в наступний раз! 😉"

"Які солодкі дівчата заздрю"

"З легким паром❤️"

"Що за сміх? Жах"

"Сміх🔥🔥🔥😄"

"Боріться зі сміхом!"

"У вас не життя, а суцільне свято, заздрю не мовчки"

Раніше ми повідомляли, Семенович жарко привітала російських чоловіків з 23 лютого, Днем захисника Вітчизни. Дівчина виставила в "сторіз" фото з надзвичайно відвертим декольте - а що ще потрібно фанатам, як не помилуватися на Аніну головну гордість - розкішний бюст?

Нагадаємо, що Анна Семенович повністю роздяглася і вразила вологими кадрами прямо у ванній: "Ось це вид!".

А ще Politeka писала, що пишногруда Семенович посвітила своїми кулями в екстремальному декольте: мрія будь-якого чоловіка.

Також Politeka повідомляла, що ображена Анна Семенович відреагувала на потрійний підборіддя і пузо: "Звичайно, не 18 років, але...".