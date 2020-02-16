Известная российская певица Анна Семенович показала свои формы в новом образе

На фото Семенович позирует в черной кофточке с глубоким декольте и платье в горошек. Образ Анна дополнила шляпкой. В этот раз певица волосы собрала в хвост. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Анна позировала перед зеркалом. Одну руку она положила на столик, где лежал какой-то журнал.



"Мы зеркалим. Мы получаем , то что излучаем! Земля, это такой умный квест,пройти его достойно удаётся не каждому , сохранить своё мнение и любовь сложно, вокруг столько соблазнов , столько ловушек и только смелые духом смогут дойти до конца с честью , а может и не смогут ! Но я точно знаю , что хочу жить в удовольствие и получать каждый день от своей жизни положительные эмоции. Это конечно нереально , но я так хочу", - написала Анна под фото.

Фанаты успели поставить более 6 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Похожа на знойную Перуанку!!!", "Какая же суперская фотография! Просто у меня одной не хватает фантазии для таких крутых кадров? И обработана тоже прям вау! Тоже мечтаю научится так же фотографироваться", "Здравствуйте Анна у меня есть вопрос как вы достижения то есть как стало известно звездой", "И тебе Анечка хорошего дня! Как говорится ни пуза тебе ни подбородков!", "Лиса Алиса", "Красавица".

Сообщалось, что 39-летняя певица Анна Семенович остро отреагировала на заголовки в СМИ по поводу ее лишнего веса и дала эмоциональный комментарий.

Звезда обратилась к журналистам, поклонникам и общественности в своем микроблоге в Инстаграм. Анна обиделась на слова по поводу ее якобы "тройного подбородка и огромного пуза". Девушка призвала представителей СМИ к человечности.

Напомним, пышногрудая Семенович выпятила свои достоинства, даже Мейхер не сдержалась

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