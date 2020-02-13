Фитнес-модель Ана Чери показала на камеру роскошные формы в облегающем топе, который решила расстегнуть

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует на камеру в коротком топе, который расстегнула и выставила напоказ роскошные формы. А потом Чери резко меняет несколько нарядов, держа в руках розу. Все это происходит под красивую музыку.

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«ты просто бомбезная», «огонь фигура», «нужно было полностью расстегнуть топ», «нельзя же быть такой красивой», «божественное тело», - пишут они.

Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери похвасталась соблазнительными фотографиями с отдыха. Ана Чери наполняет блог в Instagram своими фотографиями, демонстрирующими пышные формы модели. Фото в откровенных купальниках занимает около 90% из всего выложенного контента.

Кроме того, в ее блоге можно найти мотивирующие посты в которых красавица рассказывает о правильном питании, а также показывает видео-тренировки, которые сопровождаются детальным описанием.

Ана Чери обладательница очень яркой внешностью и красивой фигуры. Чтобы добиться такого результата, Ана регулярно занимается спортом. С подтянутым и в меру накачанным телом она выглядит просто неотразимо. Кроме того, многих привлекает её экзотическая внешность.

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В этот раз она привлекла внимание пользователей сети откровенными снимками с отдыха. Девушка отправилась позагорать и поплавать в океане. На снимках девушка появилась в необычном месте. Посреди окена стоят несколько качель, у которых и позирует Ана Чери. 

При этом на ней салатовое бикини, которое едва удерживает необъятные формы красотки. Она приняла эффектную позу, а мокрый наряд подчеркнул каждый изгиб красотки. 

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Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.