Модель показала, за що її полюбили чоловіки

Фітнес-модель Ана Чері показала на камеру розкішні форми у відвертому топі, який вирішила розстібнути

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує на камеру в короткому топі, який розстебнула і виставила напоказ розкішні форми. А потім Чері різко змінює кілька нарядів, тримаючи в руках троянду. Все це відбувається під красиву музику.

«ти просто бомбезний», «вогонь фігура», «потрібно було повністю розстебнути топ», «не можна ж бути такою гарною», «божественне тіло», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель 33-річна Ана Чері похвалилася спокусливими фотографіями з відпочинку. Ана Чері наповнює блог в Instagram своїми фотографіями, що демонструють пишні форми моделі. Фото у відвертих купальниках займає близько 90% з усього викладеного контенту.

Крім того, в її блозі можна знайти мотивуючі пости в яких красуня розповідає про правильному харчуванні, а також показує відео-тренування, які супроводжуються детальним описом.

Ана Чері володарка дуже яскравою зовнішністю і красивої фігури. Щоб домогтися такого результату, Ана регулярно займається спортом. З підтягнутим і в міру накачаним тілом вона виглядає просто чарівно. Крім того, багатьох приваблює її екзотична зовнішність.

В цей раз вона привернула увагу користувачів мережі відвертими знімками з відпочинку. Дівчина вирушила позасмагати і поплавати в океані. На знімках дівчина з'явилася в незвичайному місці. Посеред океану стоять кілька гойдалка, у яких і позує Ана Чері.

При цьому на ній салатова бікіні, яке ледь утримує неосяжні форми красуні. Вона прийняла ефектну позу, а мокрий наряд підкреслив кожен вигин красуні.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.