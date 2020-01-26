Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери похвасталась соблазнительными фотографиями с отдыха
Как сообщает Politeka.net, Ана Чери наполняет блог в Instagram своими фотографиями, демонстрирующими пышные формы модели. Фото в откровенных купальниках занимает около 90% из всего выложенного контента.
Кроме того, в ее блоге можно найти мотивирующие посты в которых красавица рассказывает о правильном питании, а также показывает видео-тренировки, которые сопровождаются детальным описанием.
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Ана Чери обладательница очень яркой внешностью и красивой фигуры. Чтобы добиться такого результата, Ана регулярно занимается спортом. С подтянутым и в меру накачанным телом она выглядит просто неотразимо. Кроме того, многих привлекает её экзотическая внешность.
В этот раз она привлекла внимание пользователей сети откровенными снимками с отдыха. Девушка отправилась позагорать и поплавать в океане. На снимках девушка появилась в необычном месте. Посреди окена стоят несколько качель, у которых и позирует Ана Чери.
При этом на ней салатовое бикини, которое едва удерживает необъятные формы красотки. Она приняла эффектную позу, а мокрый наряд подчеркнул каждый изгиб красотки.
Пользователи сети пришли в полный восторг от внешнего вида жгучей красотки, засыпав ее всевозможными комплиментами.
"ну так так красива, и эта поездка на качелях выглядит так весело!! 😍😊", "Так круто😍", "Красивая, Богиня 😗😍😻💕❤️", "Очень приятно, я люблю ваши кривые...🔥", "Ооочень мило и весело! 😍 🙌 🔥 Я не могу ждать, чтобы пойти туда", "Ты так прекрасна и эта поездка-это так весело!! Сама там каталась 😍😊", "Вау русалка в океане".
Также ранее сообщалось, что известная фитнес-модель Ана Чери выставила напоказ идеальные формы в крохотном бикини.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ана Чери позирует в крохотном бикини, раздвинув при этом ноги. Дополняли образ звезды очки и шляпа в стиле «леопард». Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.
Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.