Українська актриса Ксенія Мішина, яка є зіркою проекту "Холостячка", здивувала словами про те, в кому з учасників проекту встигла розчаруватися
Про це знаменита Українка розповіла в ході інтерв'ю програмі "ходять чутки", розповідає Politeka.
"Артем-це, напевно, один з учасників, який мені не написав, не подякував за участь. За те, що ми разом прожили певний момент. Тому що багато писали, після того, як вибивали з шоу. Просто дякували і говорили, що це було приголомшливо. А Артем навіть не вибачився за той скандал, який був на проекті», - зазначила вона.
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Уточнимо, що мова йде про учасника шоу Артема Шепеля, який покинув шоу зі скандалом в третьому випуску сезону.
До цього ми розповідали, що відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка проекту "Холостячка", показала себе в незвичайному вигляді.
На фото Мішина позує в червоній кофті й зібраним волоссям у хвіст. Красуня виглядає бездоганно, якщо не брати до уваги дивні "вуса" у неї над верхньою губою. Ксенія сидить в гримерці, а ззаду неї можна побачити невідомого чоловіка.
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