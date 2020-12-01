Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда проекта "Холостячка", показала себя в необычном виде

На фото Мишина позирует в красной кофте и собранными волосами в хвост. Красотка выглядит безупречно, если не считать странные "усы" у нее над верхней губой. Ксения сидит в гримерке, а сзади нее можно увидеть неизвестного мужчину. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на стрраничку знаменитости.

"Мой новый бойфренд", - подписала снимок Мишина.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадр был выброшен в сторис Инстаграм.

Сообщалось, что участница шоу "Холостячка" Ксения Мишина уже "насобирала" 500 тысяч фолловеров и с радостью поделилась этой новостью.

"Дорогие мои, вы можете себе представить большую городскую площадь, заполненную людьми?! Это мы с вами, хоть мы и разбросаны по разным городам и даже странам, я знаю, как вы умеете объединяться, и знаю, что нас с вами объединяют одни ценности: вера в любовь, чистое сердце и страсть к жизни! Сегодня нас 500 000!!!" - сообщила Мишина.

Сообщалось, что имя победителя шоу "Холостячка" назвали в Сети.

Сообщается, что побителем станет 33-летний сценарист и автором шуток Студии "Квартал-95" Александр Эллерт.

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