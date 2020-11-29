Победительница проекта "Танцы со звездами" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина предложила фолловерам веселую игру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Мишиной в соцсети.

Так, "холостячка" запостила на свою страницу фото Андрея Шатырко, который покинул проект, подставив вместо его лицо свое.

"Андрей Шатырко вышел из проекта, но его частичка осталась в каждом из нас! Продолжите в комментарии фразу: "Если бы я был Шатырко, то..." - написала она в подписи к забавной фотографии.

На этом Мишина не остановилась и сделала коллаж, собрав аналогичные фото Шатырко, куда были подставлены лица других участников шоу.

"Пойду на следующий сезон, еще раз влюблюсь", "...то хотел бы, чтобы меня усыновила Ксю", - написал один из участников шоу Александр Эллерт.

Не остались в стороне и другие фолловеры "холостячки" и также предложили свои варианты ответов.

"Это ужас", "Подстригся бы", "Почему это так смешно", "А что - крутой тренд", "Сохранил бы для себя картонную Ксю, на долгие томные вечера", "То искал бы парня себе в пару, и постарше", "Сказал бы, что это моя женщина", "Если бы я была Шатырко, то я бы не пришла на проект", - пишут в комментариях.

Напомним, стало известно о грандиозном возвращении "Холостячки" Мишиной на "Танцы со звездами".

Также Politeka сообщала, чем запомнился второй эфир "Холостячки".