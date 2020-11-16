Уж ничего не скрыть!

Имя победителя шоу "Холостячка" назвали в Сети

На одной из фан-странице шоу в Инстаграм сообщили, что точно знают, кто победит в проекте, передает Politeka.net.

Сообщается, что побителем станет 33-летний сценарист и автором шуток Студии "Квартал-95" Александр Эллерт.

Но вот источники такой информации не сообщаются.

При этом не все зрители шоу согласны с названным результатом. Другие отмечают, что победителем может стать другой юморист проекта – Андрей Рыбак. Нашлись и голоса в поддержку предпринимателя Алексея Тригубенко.

«Мне тоже очень интересно, но я думаю, что Андрей Рыбак», «Ну за что??? Что в нем хорошего??? Гиги Гага?? 🙈🙈 лучше б Леша», «Все давно знают что Саша», - пишут в Сети.

В комментариях к посту отмечают, что Ксению Мишину и Аксандра Эллерта видели вместе вне съемок проекта.

«Та уже их слили! Их и вместе видели, и она с его машины видео скидывала! И плюс одна геолокация и т. д.! В начале проекта все слито. Так же я уже знала победительниц Холостяков, они парятся постоянно», - пишет внимательная зрительница.

«Насколько известно в 2 финалиста останется он и Лёша по-моему зовут (с бородкой который)!)))», - предполагают в Сети.

Напомним, стало известно о грандиозном возвращении "Холостячки" Мишиной на "Танці з зірками"

Также Politeka сообщала, чем запомнился второй эфир "Холостячки"

Как Politeka писала, что разгоряченная "Холостячка" Мишина показала аппетитную фигуру в лучших образах