Победительница проекта «Танці з зірками» и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась наболевшем
Как передает Politeka.net, свой пост в Instagram актриса посвятила всемирной шестнадцати дневной акция против насилия.
"Мне есть что сказать на эту тему. В своей жизни я сталкивалась с ситуациями, в которых мужчина был свято уверен в том, что он прав и сильнее, только потому что он мужчина. По сей день я благодарна себе за то, что находила в себе силу уходить не оглядываясь, несмотря на боль, страх и обиду", - рассказала Ксения.
Актриса отметила, что несмотря ни на что, женщина не должна мириться с насилием.
"Вам, дорогие женщины, часто мамы, которые попадают в круг насилия - физического, эмоционального, финансового и сексуального, я хочу сказать: эта сила есть в каждой! Поверьте в себя! Это нельзя терпеть!", - подчеркнула Мишина.
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Также она поделилась единственным верным решением в случае насилия в семье.
"Своей верой в себя, внутренней мудростью, своим материнским инстинктом, заложенным в нас с рождения обнимите себя сами и уходите", - уверена актриса.
Поклонники полностью согласились с мнением Ксении и поблагодарили за мудрые слова.
"Очень сильный пост, а главное жизненный! Многие женщины сидят в страхе и боятся сделать первый шаг от насилия. Очень мотивируют Ваши слова, Вы очень умная женщина! Я восхищаюсь Вами", "Согласна на все 100%", "Вы очень сильная женщина, просто восхищаюсь вами", Спасибо, что вдохновляете, у Вас есть чему научиться", - писали в комментариях под постом.
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