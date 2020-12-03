Украинская актриса Ксения Мишина, которая является звездой проекта «Холостячка», удивила словами о том, в ком из участников проекта успела разочароваться

Об этом знаменитая украинка рассказала в ходе интервью программе «Ходят слухи», рассказывает Politeka.

«Артем – это, наверное, один из участников, который мне не написал, не поблагодарил за участие. За то, что мы вместе прожили определенный момент. Потому что многие писали, после того, как выбивали из шоу. Просто благодарили и говорили, что это было потрясающе. А Артем даже не извинился за тот скандал, который был на проекте», - отметила она.

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Уточним, что речь идет об участнике шоу Артеме Шепеле, который покинул шоу со скандалом в третьем выпуске сезона.

До этого мы рассказывали, что известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда проекта "Холостячка", показала себя в необычном виде.

На фото Мишина позирует в красной кофте и собранными волосами в хвост. Красотка выглядит безупречно, если не считать странные "усы" у нее над верхней губой. Ксения сидит в гримерке, а сзади нее можно увидеть неизвестного мужчину.

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