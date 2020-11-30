Участника шоу "Холостячка" Ксения Мишина нашла себе нового фаворита

Провокативное фото появилось в официальном Instagram-аккаунте шоу "Холостяк".

Так, популярную актрису Ксению Мишину застукали за поцелуем с одним из участником шоу "Холостячка" Андреем Рыбаком.

"Романтический и нежный поцелуй с Андреем Рыбаком. Рады такому повороту?", - говорится в подписи к снимку.

Но самое интересное, что на фото не видно одежды ни у Ксении Мишиной, ни у ее нового фаворита, что может наталкивать на определенные мысли.

Такой поворот в "Холостячке" пришелся по душе зрителям и поклонникам победительницы шоу "Танці з зірками", из-за чего они завалили публикацию восторженными комментариями. Но были и такие комментаторы, которые не оценили выбор Ксении Мишиной.

"Класс, это было очень. Взял ситуацию в свои руки", "Она же призналась, что Эллерт нравится, так зачем с другим целоваться", "Нет , не рада такому повороту", "Ну Адрей бык))) она сопротивлялась как могла", "Эллерт будет очень злой", "У меня чуть сердце не вылезло", "Разочарование", "Рыбак конечно красавчик, но как же Эллерт", "Наконец-то. Мне он симпатизирует", "Как-то все они плохо целуются", "Рыбак, не подведи", "Охренительное свидание. Пока смотрела обзавидовалась 100000000 раз...и Андрюшка тоже ничего", "Очень неожиданно", - написали они под публикацией.

Отметим, что "Холостячка" Ксения Мишина до этого целовалась с другим участником шоу - Александром Эллертом.

Для телезвезды мужчина подготовил увлекательное свидание - сперва они катались на квадроциклах, а потом танцевали под звездным небом в пустыне.

Через время пара смогла уединиться для откровенного разговора и долгожданного поцелуя.

Напомним, стало известно о грандиозном возвращении "Холостячки" Мишиной на "Танцы со звездами".

Также Politeka сообщала, чем запомнился второй эфир "Холостячки".

Как писала Politeka, что разгоряченная "Холостячка" Мишина показала аппетитную фигуру в лучших образах.