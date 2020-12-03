У мережі з'явились милі та затишні фото зірковою пари - Потапа і Насті Каменських
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку Потапа і Насті у соцмережі.
Так, на опублікованих знімках Олексій Потапенко цілує свою дружину, а вона посміхається та притискає його рукою до себе.
"Котики солодкі", - йдеться в підписі до фото.
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На другому фото Потап і Настя дивляться в камеру та "посилають" туди поцілунки.
Можна побачити, що фотографії були зроблені вдома - на Насті і Потапі вдягнені прості футболки, а на Каменських зовсім немає косметики, і волосся скромно зібрано у хвостик.
Також Потап і Настя записали відео, в якому побажали всім гарних вихідних і закликали всіх проводити час зі своїми близькими і друзями.
В коментарях фоловери захоплюються знаменитою парою та милуються їхніми стосунками.
"Обожнюю вас! Ви найкращі!", "Кохання! Кохання!" - пишуть в коментарях.
Раніше повідомлялось, що Настя опублікувала серію фото, якими передала свої почуття. На одному зі знімків вона постала в чорному боді, мішкуватій джинсовій куртці, колготках у велику сітку і яскраво-червоних чоботях вище колін. Красуня сперлася п'ятою точкою об стіну і виставила одну руку вперед в зупиняючому жесті.
Нагадаємо, що Каменських в сітчастих колготках вразила своїми габаритами, переборщивши з фотошопом: "Боже, що з ногами?".
Як повідомляла Politeka, стильна Каменських "втекла" з дому і зачарувала зірку "Холостяка" розкутою позою: "ти народжувати взагалі збираєшся?".
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