У мережі з'явились милі та затишні фото зірковою пари - Потапа і Насті Каменських

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку Потапа і Насті у соцмережі.

Так, на опублікованих знімках Олексій Потапенко цілує свою дружину, а вона посміхається та притискає його рукою до себе.

"Котики солодкі", - йдеться в підписі до фото.

На другому фото Потап і Настя дивляться в камеру та "посилають" туди поцілунки.

Можна побачити, що фотографії були зроблені вдома - на Насті і Потапі вдягнені прості футболки, а на Каменських зовсім немає косметики, і волосся скромно зібрано у хвостик.

Також Потап і Настя записали відео, в якому побажали всім гарних вихідних і закликали всіх проводити час зі своїми близькими і друзями.

В коментарях фоловери захоплюються знаменитою парою та милуються їхніми стосунками.

"Обожнюю вас! Ви найкращі!", "Кохання! Кохання!" - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялось, що Настя опублікувала серію фото, якими передала свої почуття. На одному зі знімків вона постала в чорному боді, мішкуватій джинсовій куртці, колготках у велику сітку і яскраво-червоних чоботях вище колін. Красуня сперлася п'ятою точкою об стіну і виставила одну руку вперед в зупиняючому жесті.

Нагадаємо, що Каменських в сітчастих колготках вразила своїми габаритами, переборщивши з фотошопом: "Боже, що з ногами?".

Як повідомляла Politeka, стильна Каменських "втекла" з дому і зачарувала зірку "Холостяка" розкутою позою: "ти народжувати взагалі збираєшся?".

Також Politeka писала, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк: "дуже смачно...".