Українська співачка Настя Каменських здивувала яскравими емоціями в розкутих образах

Як пише Politeka.net, знаменитість розмістила на своїй сторінці в "Instagram" серію фото, якими передала свої почуття. На першому знімку Настя постала в чорному боді, мішкуватій джинсовій куртці, колготках у велику сітку і яскраво-червоних чоботях вище колін. Красуня сперлася п'ятою точкою об стіну і виставила одну руку вперед в зупиняючому жесті.

Для другого кадру Настя Каменських зробила собі пишну зачіску з кучериками, одягла сріблясте плаття і шкіряну куртку-косуху, а також чорні чоботи. У такому вигляді вона продефілювала по плитці у дворі будівлі.

На наступному фото виконавиця відображена в короткій лискучій сукні, що зробила акцент на її стегнах і розкішному бюсті. Вона млосно обхопила свою голову руками в тьмяно освітленій кімнаті, ніби поправляючи кучеряве волосся. На іншому кадрі Каменських розвалилася на дивані в незвичайній сукні з хутром і напівпрозорих рукавичках. Дівчина піднялася на одній руці і показала елегантний жест пальцем.

Добірку завершує фото, де Настя розташувалася навпочіпки біля вікна. Вона одягла сукню з блискучим верхом і тонким чорним подолом, під яким можна помітити легінси. Артистка прикрила обличчя долонею, ніби не хотіла, щоб її помітили через скло.

"Любов - це з'єднання багатьох почуттів і емоцій одночасно ☺ ️ пристрасть, потяг, драйв, ніжність, прихильність. І в кожному з п'яти нарядів у відео Vibe я хотіла передати ці почуття і певний настрій", - пояснила Каменських в описі і поцікавилася, який наряд припав більше до смаку її фанатам.

Користувачі соцмережі в коментарях поділилися своїми враженнями від побаченого в пості:

"Краща ❤️"; "Ікона 😏"; "Малиха 🔥"; "Офігенна! Супер❤️"; "Знову реклама кліпу ?😀"; "Дуже стильно і сексуально 👍"; "Ох і опудало, прости, Господи"; " це бомба 💣"; "NK рулить"; "з такими ніжками потрібно носити тільки міні😍❤️🔥"; " Номер 6. У кліпі є🤩 бомбічний💕. Все супер 🔥 не можу визначитися"; "Настена, привітик, не псуй волосся своє, ти божественна з кучериками😍 😍 😍".

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