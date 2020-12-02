Украинская певица Настя Каменских, жена продюсера Потапа, показала, как надо встречать зиму

Знаменитая красотка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, сделанное на дороге, передает Politeka.net. Она нарядилась в теплый комбинезон камуфляжной расцветки, черные перчатки, белые кроссовки и такой же шапкой с брендовой надписью "NK sport".

Настя Каменских сфотографировалась на фоне еще зеленых деревьев, широко расставив руки и ноги в стороны. Она изобразила уверенное выражение лица и продемонстрировала, что теперь ей не страшны никакие холода.

"Этот запах морозного утра ❄️ Сразу ассоциации с праздниками, детством и зимним волшебством ✨ И обязательным ежегодным домашним марафоном новогодних фильмов 😄 Мой топ - это, конечно, «Один Дома»", - призналась исполнительница в описании. - "А у вас? Делитесь самыми любимыми фильмами и ставьте лайк на комменты с фильмами, которые смотрели!😍

И таким образом мы вместе составим нашу подборку лучших зимних фильмов!".

Пользователи соцсети в комментариях обсудили зимний образ Насти Каменских, ее внешний вид оценил даже звезда "Холостяка" Иракли Макацария:

"Красота"; "Ты рожать вообще собираешься или нет?🤦‍♀️"; "Крутяк!!!!! Фотка БОМБА!!!!"; "На месте принцессы 👸😍"; "Жизнерадостная красотка".

Напомним, что Каменских в сетчатых колготках поразила своими габаритами, переборщив с фотошопом: «Боже, что с ногами?».

Как сообщала Politeka, горячая Каменских в латексе решилась на смелый эксперимент: «А Потап не будет ревновать?»

Также Politeka писала, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк: "Очень вкусно...".