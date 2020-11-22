Голливудская актриса Анджелина Джоли свела с ума дерзкой фотосессией

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось архивное фото Джоли, на котором она предстала в весьма пикантном виде. Еще молодая актриса надела платье на бретельках с очень глубоким декольте. Она улеглась на диван, выставив вперед свой аппетитный бюст. Джоли смело смотрела в камеру и улыбалась. Ее короткая стрижка придавала особого шарму фотографии.

«Горячая», - коротко подписали фото авторы аккаунта.

Снимок молодой Джоли взбудоражило ее поклонников. Под постом они оставили массу приятных слов.

«Супер», «Огонь», «Очаровательная», «Любовь большая», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что ранее Анджелина Джоли часто участвовала в подобных съемках. Она не стыдилась откровенных нарядов и дерзких образов. Впрочем, с рождением детей все изменилось. Сейчас актриса полностью сосредоточена на воспитании подростков. Ее внешность сильно изменилась.

Ранее мы писали, что поклонники опубликовали в сети снимок, на котором Джоли позировала в тесном корсете. Женщина подняла руки вверх, чтобы убрать волосы. Ее подкачанные руки и тонкая талия свели с ума фанатов.

Напомним, что Анджелина Джоли без лифчика не удержала своих загорелых "малышек" под маечкой: горячее фото.

Как сообщала Politeka, страстная Анджелина Джоли подразнила аппетитным бюстом в мокром платье: «Горячая барышня».

Также Politeka писала, что полностью раздетая Анджелина Джоли понежилась в постели, показав самый сок: вот это формы!