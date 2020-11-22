Голливудская актриса Анджелина Джоли свела с ума дерзкой фотосессией
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось архивное фото Джоли, на котором она предстала в весьма пикантном виде. Еще молодая актриса надела платье на бретельках с очень глубоким декольте. Она улеглась на диван, выставив вперед свой аппетитный бюст. Джоли смело смотрела в камеру и улыбалась. Ее короткая стрижка придавала особого шарму фотографии.
«Горячая», - коротко подписали фото авторы аккаунта.
Снимок молодой Джоли взбудоражило ее поклонников. Под постом они оставили массу приятных слов.
«Супер», «Огонь», «Очаровательная», «Любовь большая», - пишут пользователи сети.
Друг Харламова раскрыл настоящую причину развода с Асмус: «Он помешан на...»
Стриптиз Кристины Асмус стал достоянием общественности, кадры уже в сети: "Я тоже так мужа соблазняю"
Молодой сын Орбакайте срочно обратился за помощью с поиском новой семьи: "Приезжайте знакомиться...", фото
Юрий Горбунов скорбит, страна потеряла настоящую легенду: "Вечная память..."
Стоит отметить, что ранее Анджелина Джоли часто участвовала в подобных съемках. Она не стыдилась откровенных нарядов и дерзких образов. Впрочем, с рождением детей все изменилось. Сейчас актриса полностью сосредоточена на воспитании подростков. Ее внешность сильно изменилась.
Ранее мы писали, что поклонники опубликовали в сети снимок, на котором Джоли позировала в тесном корсете. Женщина подняла руки вверх, чтобы убрать волосы. Ее подкачанные руки и тонкая талия свели с ума фанатов.
Напомним, что Анджелина Джоли без лифчика не удержала своих загорелых "малышек" под маечкой: горячее фото.
Как сообщала Politeka, страстная Анджелина Джоли подразнила аппетитным бюстом в мокром платье: «Горячая барышня».
Также Politeka писала, что полностью раздетая Анджелина Джоли понежилась в постели, показав самый сок: вот это формы!