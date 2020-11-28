Легендарная украинская певица Настя Каменских заставила фанатов «пускать слюни», засветив безупречные ноги в сетке

Как рассказывает Politeka, снимок знаменитость разместила у себя на странице в Instagram.

«Отправляю вам свой яркий вайб 〰️ и пусть ваш сегодняшний вечер станет таким же ярким! 🤩 Как вам этот образ?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Каменских позирует в черном мини-платье, выставив напоказ идеальные ноги в сетке. Кроме того, образ знаменитость дополнила красными ботфортами, что привело в «дикий» восторг ее поклонников. Среди лайкнувших снимок оказалась и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.

«Ах, ноги от ушей», «вау, шикарно», «богиня», «класс, яркая», «офигенные ноги», «очень круто выглядишь», «вы такая красивая, а ноги, просто класс», «бомба», «ну нечестно же быть такой ногастой», «мне одной кажется, что нога слишком длинновата 🤔,фотошопом увлеклась, или ракус такой», «мне одной кажется, что нога слишком длинновата. Фотошопом увлеклась, или ракурс такой», «класс красотка – что с ногой от колена? Фотошоп неудачный», «боже, что с ногами?», - пишут пользователи.

До этого мы писали, что украинская певица Настя Каменских опубликовала подборку пикантных фото, которые не оставили равнодушными ее подписчиков

Так, Каменских анонсировала выход своего "нового вайба".

Напомним, Потап заговорил о чувствах к Каменских.

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