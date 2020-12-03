В сети появились милые и уютные фото звездной пары Потапа и Насти Каменских
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу Потапа и Насти в соцсети.
Так, на опубликованных снимках Алексей Потапенко целует свою жену, а она улыбается и прижимает его рукой к себе.
"Котики сладкие", - говорится в подписи к фото.
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На втором фото Потап и Настя смотрят в камеру и "посылают" туда поцелуи.
Можно увидеть, что фотографии были сделаны дома - на Насте и Потапе надеты простые футболки, а на Каменских совсем нет косметики, и волосы скромно собраны в хвостик.
Также Потап и Настя записали видео, в котором пожелали всем хороших выходных и призвали всех проводить время со своими близкими и друзьями.
В комментариях фолловеры восхищаются знаменитой парой и любуются их отношениями.
"Обожаю вас! Вы лучшие!", "Любовь! Любовь!" - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что Настя опубликовала серию фото, которыми передала свои чувства. На одном из снимков она предстала в черном боди, мешковатой джинсовой куртке, колготках в крупную сетку и ярко-красных сапогах выше колен. Красавица оперлась пятой точкой о стену и выставила одну руку вперед в останавливающем жесте.
Напомним, что Каменских в сетчатых колготках поразила своими габаритами, переборщив с фотошопом: "Боже, что с ногами?".
Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой: "ты рожать вообще собираешься?".
Также Politeka писала, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк: "очень вкусно...".