Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, несколько дней назад выпустила новый клип и поинтересовалась у своих фолловеров, пришелся ли он им по душе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Каменских в соцсети.

Так, в своем аккаунте Каменских опубликовала подборку фотографий и спросила о реакции поклонников на новое видео.

"А вы уже смотрели Vibe? Расскажите, какие эмоции вы испытали от этой песни и видео? Какой момент отозвался в сердце больше всего?" - спросила она.

Свой вопрос Настя решила проиллюстрировать новыми пикантными фотографиями, на которых она позирует в фиолетовой шубе и в нижнем белье. Дополнили образ певицы прическа и макияж в стиле пинап.

Настя также указала, что фотографом на этом фотосете была Соня Плакидюк.

Фолловеры Каменских не остались равнодушными и с радостью поделились своими эмоциями от нового клипа.

"Очень вкусно и чутко, браво!", "Очень классный и клип, и песня", "Любовь с первого прослушивания", "Красотка", "Я снова влюбилась", "Секси", "Напеваю под нос уже который день! Песня невероятная. Исполнение пробирает до мурашек", - пишут в комментариях.

Напомним, Потап заговорил о чувствах к Каменских.

Также Politeka писала, что бледная Каменских в домашнем костюмчике озадачила замученным видом.