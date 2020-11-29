Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, несколько дней назад выпустила новый клип и поинтересовалась у своих фолловеров, пришелся ли он им по душе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Каменских в соцсети.
Так, в своем аккаунте Каменских опубликовала подборку фотографий и спросила о реакции поклонников на новое видео.
"А вы уже смотрели Vibe? Расскажите, какие эмоции вы испытали от этой песни и видео? Какой момент отозвался в сердце больше всего?" - спросила она.
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Свой вопрос Настя решила проиллюстрировать новыми пикантными фотографиями, на которых она позирует в фиолетовой шубе и в нижнем белье. Дополнили образ певицы прическа и макияж в стиле пинап.
Настя также указала, что фотографом на этом фотосете была Соня Плакидюк.
Фолловеры Каменских не остались равнодушными и с радостью поделились своими эмоциями от нового клипа.
"Очень вкусно и чутко, браво!", "Очень классный и клип, и песня", "Любовь с первого прослушивания", "Красотка", "Я снова влюбилась", "Секси", "Напеваю под нос уже который день! Песня невероятная. Исполнение пробирает до мурашек", - пишут в комментариях.
Напомним, Потап заговорил о чувствах к Каменских.
Также Politeka писала, что бледная Каменских в домашнем костюмчике озадачила замученным видом.