У мережі бурхливо дискутують про зовнішність Сари Кіперман, яка підросла, - доньки співачки Віри Брежнєвої
Як передає Politeka.net, в Instagram опубліковано фото 10-річної дівчинки та її зіркової матері - обидві блакитноокі блондинки.
"Віра Брежнєва зі своєю молодшою донечкою! Дуже схожі?", - запитує автор поста у публіки.
Та не змусила себе довго чекати з відповіддю. Дивно, але багато хто вважає, що Сара стає з роками все більше схожою на чоловіка Брежнєвої Костянтина Меладзе і його родичів, зокрема, сестру Ліану. Хоча батьком дівчинки є бізнесмен Михайло Кіперман, за якого Брежнєва вийшла заміж в 2006 році. Кіперман тоді прийняв її старшу дочку Соню і дав їй своє прізвище. У 2009-му у пари народилася Сара. Меладзе ж одружився на Вірі в 2015-му.
"Абсолютно чужі, нічого схожого"
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"Михайло Кіперман дуже навіть симпатичний чоловік 👍 а дочка точно не від нього, така страхоткіна"
"Ну реально не схожа на Кіпермана 😂 а схожа на сестру Меладзе, і на дочок Меладзе, ось це поворот 😂"
"У мами ніс оригінал, дочка інша зовсім" - "у мами ніс підпиляний"
"До речі, молодша дочка схожа на сестру Меладзе і на дочку Меладзе, хоча вона Кіперман дочка вважається, все таки Костік заміжню Вірочку... 😂"
"Вуха дуже схожі"
"Всі галушки, не вдалися....а якщо ще й в маму підуть....ой ой ой"
"Сара схожа на свого батька Кіпермана"
"Красивіше мами буде 🔥"
Раніше ми повідомляли, Сара, мабуть, вирішила брати приклад з сестрички і мами і також завела аккаунт в соцмережі. В даний час у дівчинки в Instagram трохи більше 8 тисяч фоловерів. Вона із задоволенням ділиться з фоловерами найрізноманітнішими фото: селфі, знімками з подорожей, кадрами з мамою і подругами.
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