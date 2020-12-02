У мережі бурхливо дискутують про зовнішність Сари Кіперман, яка підросла, - доньки співачки Віри Брежнєвої

Як передає Politeka.net, в Instagram опубліковано фото 10-річної дівчинки та її зіркової матері - обидві блакитноокі блондинки.

"Віра Брежнєва зі своєю молодшою донечкою! Дуже схожі?", - запитує автор поста у публіки.

Та не змусила себе довго чекати з відповіддю. Дивно, але багато хто вважає, що Сара стає з роками все більше схожою на чоловіка Брежнєвої Костянтина Меладзе і його родичів, зокрема, сестру Ліану. Хоча батьком дівчинки є бізнесмен Михайло Кіперман, за якого Брежнєва вийшла заміж в 2006 році. Кіперман тоді прийняв її старшу дочку Соню і дав їй своє прізвище. У 2009-му у пари народилася Сара. Меладзе ж одружився на Вірі в 2015-му.

"Абсолютно чужі, нічого схожого"

"Михайло Кіперман дуже навіть симпатичний чоловік 👍 а дочка точно не від нього, така страхоткіна"

"Ну реально не схожа на Кіпермана 😂 а схожа на сестру Меладзе, і на дочок Меладзе, ось це поворот 😂"

"У мами ніс оригінал, дочка інша зовсім" - "у мами ніс підпиляний"

"До речі, молодша дочка схожа на сестру Меладзе і на дочку Меладзе, хоча вона Кіперман дочка вважається, все таки Костік заміжню Вірочку... 😂"

"Вуха дуже схожі"

"Всі галушки, не вдалися....а якщо ще й в маму підуть....ой ой ой"

"Сара схожа на свого батька Кіпермана"

"Красивіше мами буде 🔥"

Раніше ми повідомляли, Сара, мабуть, вирішила брати приклад з сестрички і мами і також завела аккаунт в соцмережі. В даний час у дівчинки в Instagram трохи більше 8 тисяч фоловерів. Вона із задоволенням ділиться з фоловерами найрізноманітнішими фото: селфі, знімками з подорожей, кадрами з мамою і подругами.

Нагадаємо, що безбашенна Брежнєва в прозорому вбранні розкрила "душу«, кадри спокуси:" ніби знову 25!».

Як повідомляла Politeka, Брежнєва пустилася у всі тяжкі без Меладзе і засмущала пустотливою позою на дивані: "Господи, яка ж...".