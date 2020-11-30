Популярная певица Вера Брежнева устроила бурную вечеринку в честь юбилея

Как передает Politeka.net, в честь праздника снаменитость сняла президентский номер в роскошном московском отеле. Она выложила новые фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Накануне Вера Брежнева отметила круглую дату с момента основания своего бренда косметики. Для праздничной вечеринки она нарядилась в просторные белые штаны, обтягивающий топ, серые ботинки и желтый свитер, который просто накинула на плечи. Артистка пошалила на диване, разведя руки в сторону, и выпятила на камеру свой внушительный бюст.

"На выходных в узком кругу тепло отпраздновали год @verabeauty.official 🤍 А залогом идеального праздника стали близкие люди и dream-team #VeraBeauty в моем любимом президентском номере", - поделилась Вера Брежнева в описании.

Она также опубликовала видео с гостями. Шумная компания собрала из шариков слово "VERA" на лестнице и порадовались юбилею, высоко поднимая руки. Примечательно, что среди ее близких не видно мужа - продюсера Константина Меладзе.

Пользователи соцсети оценили внешний вид и развлечения Веры Брежневой, засыпав ее приятными отзывами:

"Завидую, как все клево❤️❤️😍😍 блин почему меня там нет😆😆"; "Обожаю тебя💕💕💕"; "Вера ну даже в спортивках выглядит секси-пекси королевишнааааа! Поздравляю"; "Красотка, как кукла, богиня"; "Видимо хорошо отпраздновали 1 год, красота и весело 😎👍"; "обожаю смотреть на вашу жизнерадость"; "Красотка. Поздравляю! Желаю процветания"; "Вера Брежнева, вы самая лучшая богатая женщина в мире, красавица, умница, жизнерадостная леди"; "Позитивчик"; "Господи, какая же Вы классная".

Напомним, "размытая" Вера Брежнева не смогла сдержать эмоций и поделилась своим счастьем: "Ровно год назад...".

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