Популярная певица Вера Брежнева сделала дочерям трогательный подарок в День матери

Артистка поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

29 ноября в России, где сейчас живет с семьей украинская певица, отмечают День матери. По этому случаю Брежнева, которая сама воспитывает двух девочек – Соню и Сару, решила поделиться атмосферным постом. Она опубликовала нежный и светлый клип на тему материнства. В нем сама певица появляется в воздушном образе с распущенными волосами и в белом платье.

«Иметь потрясающую маму и самой быть мамой - дар. Всех мам с Днём Матери. И всем нам важно одно - чтобы наши дети были счастливы. Как мама, посвятила эту песню своим доченькам Соне и Саре», - написала звезда.

Ее поклонников пост не оставил равнодушными.

«шикарный клип, я расплакалась....у Вас такая большая семья, это самое большое счастье и богатство», «Девочкино царство», «Трогательный клип и замечательная песня, спасибо и с днём Матери вас, Вера», «Самый лучший клип! До дрожи!», «Трогательное отношение между матерью и дочкой», «Спасибо за песню !!! Золотые слова ... нежно, трогательно, эмоции переполняют», «Верочка песня просто класс, тронула до слез...семья это скала..», «Класс, аж до слёз. Будьте счастливы и здоровы на радость своим родным», - пишут люди.

Напомним, "размытая" Вера Брежнева не смогла сдержать эмоций и поделилась своим счастьем: "Ровно год назад...".

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