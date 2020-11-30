Популярная певица Вера Брежнева сделала дочерям трогательный подарок в День матери
Артистка поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
29 ноября в России, где сейчас живет с семьей украинская певица, отмечают День матери. По этому случаю Брежнева, которая сама воспитывает двух девочек – Соню и Сару, решила поделиться атмосферным постом. Она опубликовала нежный и светлый клип на тему материнства. В нем сама певица появляется в воздушном образе с распущенными волосами и в белом платье.
«Иметь потрясающую маму и самой быть мамой - дар. Всех мам с Днём Матери. И всем нам важно одно - чтобы наши дети были счастливы. Как мама, посвятила эту песню своим доченькам Соне и Саре», - написала звезда.
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Ее поклонников пост не оставил равнодушными.
«шикарный клип, я расплакалась....у Вас такая большая семья, это самое большое счастье и богатство», «Девочкино царство», «Трогательный клип и замечательная песня, спасибо и с днём Матери вас, Вера», «Самый лучший клип! До дрожи!», «Трогательное отношение между матерью и дочкой», «Спасибо за песню !!! Золотые слова ... нежно, трогательно, эмоции переполняют», «Верочка песня просто класс, тронула до слез...семья это скала..», «Класс, аж до слёз. Будьте счастливы и здоровы на радость своим родным», - пишут люди.
Напомним, "размытая" Вера Брежнева не смогла сдержать эмоций и поделилась своим счастьем: "Ровно год назад...".
Как сообщала Politeka, безбашенная Брежнева в прозрачном наряде раскрыла «душу», кадры соблазна.
Также Politeka писала, что бесшабашная Брежнева ушла в отрыв с дочкой и подругами, горячие фото.