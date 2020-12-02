В Сети бурно дискутируют о внешности подросшей Сары Киперман - дочки певицы Веры Брежневой

Как передает Politeka.net, в Инстаграм опубликовано фото 10-летней девочки и ее звездной матери - обе голубоглазые блондинки.

"Вера Брежнева со своей младшей доченькой! Очень похожи?", - спрашивает автор поста у публики.

Та не заставила себя долго ждать с ответом. Удивительно, но многие посчитали, что взрослеющая Сара становится все больше похожей на мужа Брежневой Константина Меладзе и его родственников, в частности, сестру Лиану. Хотя отцом девочки является бизнесмен Михаил Киперман, за которого Брежнева вышла замуж в 2006 году. Киперман тогда принял ее старшую дочку Соню и дал ей свою фамилию. В 2009-м у пары родилась Сара. Меладзе же женился на Вере в 2015-м.

"Совершенно чужие, ничего похожего"

"Михаил Киперман очень даже симпатичный мужчина 👍 а дочка точно не от него, такая страхоткина"

"Ну реально не похожа на Кипермана 😂 а похожа на сестру Меладзе, и на дочек Меладзе, вот это поворот 😂"

"У мамы нос оригинал, дочка другая совсем" - "у мамы нос подпилен"

"Кстати младшая дочка похожа на сестру Меладзе и на дочку Меладзе, хотя она Киперман дочка считается, все таки Костик замужнюю Верочку... 😂"

"Уши очень похоже"

"Все галушки,не удались....а если еще и в маму пойдут....ой ой ой"

"Сара похожа на своего отца Кипермана"

"Красивее мамы будет 🔥"

Ранее мы сообщали, Сара, видимо, решила брать пример с сестрички и мамы и также завела аккаунт в соцсети. В настоящее время у девочки в Инстаграм чуть более 8 тысяч фолловеров. Она с удовольствием делится с подписчиками самыми разными фото: селфи, снимками с путешествий, кадрами с мамой и подругами.

Напомним, что безбашенная Брежнева в прозрачном наряде раскрыла «душу», кадры соблазна: «Будто снова 25!».

Как сообщала Politeka, Брежнева пустилась во все тяжкие без Меладзе и засмущала шаловливой позой на диване: "Господи, какая же...".