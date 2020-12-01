Популярная украинская певица Вера Брежнева решила обсудить с поклонниками серьезную тему
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Брежнева подняла тему эпидемии ВИЧ/СПИДа, приурочив это к 1 декабря.
Как известно, в 2014 году певица стала послом ООН по вопросам прав и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин, живущих в странах Средней Азии и Восточной Европы.
«1 декабря для меня уже 6 лет не просто первый день зимы. Это день солидарности с теми, кого затронула эпидемия ВИЧ/ СПИДа и день, когда хочется еще раз очень сказать всем: в наших силах сделать так, чтобы эта эпидемия остановилась», - написала Брежнева, сопроводив свой пост серьезным фото.
Влажная Эльза Хоск из Victoria’s Secret наделала шуму видом в коже и корсете: «Как жарко»
"Это не Пугачевой дети": в сети обсуждают предполагаемую маму Лизы Галкиной, очень похожи
Украинская красотка из новой ВИА Гры показала себя и девочек в халатах и лифчиках: «Будет горячо»
Каменских посреди улицы бесстыдно задрала платье, не оставив места для фантазии: "Ну и бомба"
В комментариях певицу стали хвалить за ее позицию и идеальную внешность. На снимке Брежнева была очень нежной.
«Верочка самая большая молодец! Чудо-мама, чудо-жена, чудо-певица, чудо-человек!», «Ты по-прежнему выглядишь очень хорошо. Я помню, когда я впервые приехал в Украину, и ты стала популярной благодаря ВИА Гре», «Просто красотка», «Луч Bepы. Спасибо вам за вашу миссию», «Вера восхищаюсь вашей прекрасной и светлой душой!!! Это сейчас большая редкость!», «Вера ты супер», - пишут пользователи сети.
Напомним, что безбашенная Брежнева в прозрачном наряде раскрыла «душу», кадры соблазна: «Будто снова 25!».
Как сообщала Politeka, Брежнева пустилась во все тяжкие без Меладзе и засмущала шаловливой позой на диване: "Господи, какая же...".
Также Politeka писала, что чувственная Брежнева вся в белом показала свой главный дар, эмоциональные кадры: "До дрожи!".