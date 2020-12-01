Популярная украинская певица Вера Брежнева решила обсудить с поклонниками серьезную тему

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Брежнева подняла тему эпидемии ВИЧ/СПИДа, приурочив это к 1 декабря.

Как известно, в 2014 году певица стала послом ООН по вопросам прав и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин, живущих в странах Средней Азии и Восточной Европы.

«1 декабря для меня уже 6 лет не просто первый день зимы. Это день солидарности с теми, кого затронула эпидемия ВИЧ/ СПИДа и день, когда хочется еще раз очень сказать всем: в наших силах сделать так, чтобы эта эпидемия остановилась», - написала Брежнева, сопроводив свой пост серьезным фото.

В комментариях певицу стали хвалить за ее позицию и идеальную внешность. На снимке Брежнева была очень нежной.



«Верочка самая большая молодец! Чудо-мама, чудо-жена, чудо-певица, чудо-человек!», «Ты по-прежнему выглядишь очень хорошо. Я помню, когда я впервые приехал в Украину, и ты стала популярной благодаря ВИА Гре», «Просто красотка», «Луч Bepы. Спасибо вам за вашу миссию», «Вера восхищаюсь вашей прекрасной и светлой душой!!! Это сейчас большая редкость!», «Вера ты супер», - пишут пользователи сети.

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