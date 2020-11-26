Популярная украинская певица Вера Брежнева соблазнила поклонников, примеряв прозрачный наряд

Как сообщает Politeka, фотографии были опубликованы на странице звезды в Instagram.

«Всегда найдется тот, кому вы не нравитесь, всегда найдется тот, кому не нравится результат вашей работы, тот, кому не понравится, что вы идете вперед Но это не повод этого не делать) и если уже делать - то с удовольствием!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Брежнева позирует в топе телесного цвета и прозрачной накидке, элегантно демонстрируя достоинства своей фигуры во всей красе.

«Моя девочка!», «последняя огнище», «Вам будто снова 25! И красивая, и сек*уальная», «восхитительная», «гениальные слова, Вера!!! И огненно горячие и шикарные фото!!», «здорово выглядишь», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, Вера Брежнева показала своих подруг и дочь Соню в соблазнительных образах из ее нового клипа

Не так давно популярная певица украинского происхождения выпустила клип на песню «Сестра», в котором показала, как веселится с близкими для нее девушками.

Напомним, юная дочь Веры Брежневой вывалила свой стыд в полупрозрачном топе, мать не сдержалась.

Как сообщала Politeka, прилизанная Вера Брежнева в прозрачном пальто потеряла голову от подружки Монатика: «Не все знают, но…».

Также Politeka писала, что Вера Брежнева без одежды показала, чем она лучше любой «ВИА Гры».