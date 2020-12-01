Відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка проекту "Холостячка", показала себе в незвичайному вигляді

На фото Мішина позує в червоній кофті і зібраним волоссям в хвіст. Красуня виглядає бездоганно, якщо не брати до уваги дивні "вуса" у неї над верхньою губою. Ксенія сидить в гримерці, а ззаду неї можна побачити невідомого чоловіка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мій новий бойфренд", - підписала знімок Мішина.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадр був викинутий в сторіс Instagram.

Повідомлялося, що учасниця шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вже "назбирала" 500 тисяч фоловерів і з радістю поділилася цією новиною.

"Дорогі мої, ви можете собі уявити велику міську площу, заповнену людьми?! Це ми з вами, хоч ми і розкидані по різних містах і навіть країнах, Я знаю, як ви вмієте об'єднуватися, і знаю, що нас з вами об'єднують одні цінності: віра в любов, чисте серце і пристрасть до життя! Сьогодні нас 500 000!!!"- повідомила Мішина.

Повідомлялося, що ім'я переможця шоу" Холостячка " назвали в мережі.

Повідомляється, що побителем стане 33-річний сценарист і автором жартів Студії "Квартал-95" Олександр Еллерт.

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