Украинская актриса, звезда сериала «Крепостная» и победительница проекта «Танці з зірками» Ксения Мишина, которая стала героиней шоу "Холостячка", стала рассуждать о судьбе
Знаменитая украинка, несмотря на загруженный график, находит время, чтобы пообщаться со своими поклонниками, передает Politeka.net.
Мишина порадовала поклонников новым постом, в котором рассуждала на интересную тему и подкрепила это красивым фото.
Стройная красотка предстала в белом облегающем платье с большим декольте. Наряд выделил ее пышную грудь, тонкую талию и красивые бедра.
Бюст красиво смотрелся в декольте, притягивая взгляд.
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В посте красотка стала рассуждать о судьбе.
"Вы верите в судьбу? Считаете ли, что все предрешено и уж если есть на то воля вселенной, то все произойдет. Или же думаете, что вся наша жизнь это череда случайностей, которые и плетут кружево жизни? ", - поинтересовалась артистка.
Ксения считает - жизнь устроена так, что сколько бы ответов люди не получали, вопросов всегда остается больше.
"Как же хочется, чтобы в моменте все было понятным, таким кристально ясным и надежным. Чтобы никогда не сомневаться, не бояться, не включать ум. Жить из чистого сердца, ведомой лишь тотальным доверием к миру и себе", - поделилась актриса.
Звезда думает, что есть возможность не сомневаться в дальнейшем, только лишь пройдя тернистый путь ошибок, грусти разочарований и несбывшихся надежд.
"Это намек на то, что вас с Сашей судьба не раз сводила😂❤️", "Вау 🤩 💖", "богиня💔", "🔥Красивая очень😍❤️❗", "вдохновение !", - прокомментировали пользователи сети.
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