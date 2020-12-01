У Держстаті опублікували дані по зарплатах за жовтень

Так, середня зарплата в Україні в жовтні зросла майже на 176 гривень і досягла позначки в 12 174 гривень, передають "Українські новини".

Найбільше грошей платять у Києві (більше 17 тис. гривень), а найменші оклади у Волинській області (менше 10 тис. гривень), різниця між цими регіонами в зарплаті склала понад 7 тисяч.

Перша трійка міст і областей з найвищими зарплатами виглядає наступним чином:

м. Київ - 17 253 гривні;

Донецька область - 13 544 гривні;

Київська область-12 905 гривень.

Найнижчі зарплати відзначені в:

Волинській області - 9 861 гривні;

Чернівецькій - 9 926 гривень;

Чернігівській - 9 966 гривень.

Нагадаємо, обіцянка уряду підвищити мінімальну зарплату в наступному році - опинилася під великим питанням. Як відомо, днями Кабмін прийняв рішення про перенесення зростання мінімальної зарплати до 6,5 тис. гривень з липня на грудень 2021 - завдяки цьому, на думку членів уряду, можна заощадити на зарплатах бюджетників.

Таким чином, ті, хто отримують менше 6,5 тис. гривень, втрачають дві з половиною тисячі.

Крім того, скасовано обіцяне підвищення зарплат вчителям з початку 2021 року. Мінімальний оклад педагога повинен був становити як мінімум 2,5 прожиткових мінімумів (6810 грн), без підвищення - всього лише 4455 грн.

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