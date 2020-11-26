Учителям уже отменили обещанное повышение оклада со следующего года, но грядущая катастрофа куда масштабнее

Эксперты прогнозируют Украине бюджетный кризис - казна опустела, денег на запрлаты и социальные выплаты попросту нет, пишет Страна.

Так, экономист Алексей Кущ заявил, что до конца года не хватит порядка 60 миллиардов.

"Ситуация не просто плохая, она катастрофическая", - отметил эксперт, добавив, что уже сейчас не хватает средств на медицинские и образовательные программы, а на подходе - задержки с выплатами по многим защищенным статьям, к примеру, стипендиям и зарплатам бюджетников.

На начало ноября на едином казначейском счете было всего чуть более 15,1 млрд гривен. Если сравнивать цифры с прошлогодними данными, то пора хвататься за голову. Так, по состоянию на то же время 2020-го - в казне было более 53 млрд гривен - и это уже тогда говорили, мол, назревает экономический кризис.

По словам Куща, традиционно в ноябре финансируются бюджетные программы, суммы затем "прилетают" на счета получателей. Если в прошлом году с казначейского счета было что раздавать, то в этом - ситуация патовая, "разгонять особо нечего".

Эксперт из института Growford Виктор Скаршевский добавил, что при этом в Украине и так хронически не выполняются расходные статьи бюджета.

"За 10 месяцев этого года они недофинансированы более чем на 90 млрд. По итогам года недовыполнение по расходам может составить 10%, тогда как в прошлые годы этот показатель не превышал 5%", - объяснил он.

Ранее мы сообщали, с 1 января 2021 года власть собиралась поднять зарплату учителям на 2 тысячи гривен. Но теперь никакого повышения не будет. Такое решение приняли из-за нехватки средств в госбюджете.

Минимальный оклад педагога должен был составлять как минимум 2,5 прожиточных минимумов (6810 грн), без повышения - всего лишь 4455 грн.

При этом президент Владимир Зеленский заявил о поддержке бизнеса в условиях карантина. ФОПы смогут получить помощь в размере 8 тыс. грн, а тем, у кого есть налоговые долги на сумму менее 3060 грн - задолженность "спишут".

Кроме того, как сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль, родителям детей до 10 лет, у которых есть ФОП и которые не могут работать из-за ограничений, в декабре выплатят около 2 тысяч гривен (на каждого ребенка).

Украинцам, которые претендуют на такие выплаты, нужно успеть обратиться в органы социальной службы до 15 декабря.

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